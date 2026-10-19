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標到法拍屋稅是誰要繳？土增稅、契稅責任一次看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾向法院標購土地、房屋，兩種稅的納稅人及辦理方式不同。法拍屋示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
民眾向法院標購土地、房屋，兩種稅的納稅人及辦理方式不同。法拍屋示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

買到法拍屋，不代表法院會把所有稅款一併處理。宜蘭稅務局提醒，法拍土地的土增稅，由原所有權人負擔，法院會代為扣繳；但房屋契稅須由拍定人自行申報，應於取得法院核發的建物不動產權利移轉證書之日起30日內辦理，逾期可能被加徵怠報金。

稅務局表示，民眾向法院標購土地、房屋，兩種稅的納稅人及辦理方式不同，不能以為拍賣程序完成，就不必再處理稅務。尤其契稅不會從拍賣價款中扣繳，買家應留意申報期限，避免增加額外支出。

土增稅部分，納稅人是被拍賣土地的原所有權人，應納稅款由法院依法代為扣繳，拍定人不必另外申報。取得土地不動產權利移轉證書後，即可向地政機關辦理土地所有權登記。

房屋契稅則由取得房屋的新所有權人負責。拍定人須在規定的30日內，向房屋所在地的地方稅稽徵機關申報，完成繳納後，才能辦理房屋過戶，不能等法院通知繳稅才處理。

若超過期限才申報，每逾三日，會加徵應納契稅額1%的怠報金，最高以應納稅額為限，且不得超過1萬5,000元。因此，取得權利移轉證書後，應盡速確認申報事宜。

至於稅額如何計算，稅務局說明，土地拍定價款若低於公告土地現值，會以拍定價款核算土增稅；房屋拍定價款若低於房屋評定標準價格，則以拍定價款核算契稅。

例如，小敏以80萬元標得公告土地現值120萬元的土地，另以50萬元標得房屋評定標準價格80萬元的房屋，兩者拍定價款均較低，土增稅便以80萬元核算，契稅則以50萬元核算。前者仍由原所有權人負擔，後者由小敏申報繳納。

土增稅 法拍屋

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