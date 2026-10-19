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孩子滿18歲注意！牽動爸媽房屋稅、地價稅、土增稅三大優惠

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
孩子成年後，爸媽可以重新檢查房子登記在誰名下，以及誰實際居住、在哪裡設籍。示意圖。聯合報系資料照
孩子成年後，爸媽可以重新檢查房子登記在誰名下，以及誰實際居住、在哪裡設籍。示意圖。聯合報系資料照

孩子滿18歲，不只法律上成年，也可能讓爸媽有機會省下房地稅。新竹市稅務局提醒，子女成年後，名下房屋在部分租稅優惠中，可與父母分開計算；若成年子女在父母另一處房地設籍，也可能讓第二處土地適用地價稅優惠。不過，各項優惠都有條件，不是孩子一滿18歲，稅款就會自動減少。

首先，先來看地價稅，重點是誰在這裡設籍。自用住宅用地優惠稅率為千分之二，原則上，土地所有權人、配偶及未成年受扶養親屬，只能有一處適用。因此，爸媽即使有兩處房地，分別由夫妻或未成年孩子設籍，也不能因此讓兩處都享有優惠。

但孩子成年後，就有不同的適用空間。例如，爸媽有兩處房地，一處自己住並設籍，另一處讓成年子女居住、設籍，若符合其他規定，兩處土地就有機會都適用優惠稅率。

要注意的是，不能只把成年子女的戶籍遷進去，就認為一定能省稅。地上房屋還須由土地所有權人、配偶或直系親屬持有，沒有出租或供營業使用，土地面積也須符合都市土地不超過300平方公尺、非都市土地不超過700平方公尺等規定。

再來是看房屋稅，重點則是房子登記在誰名下。一般自住住家用房屋稅率為1.2%，條件包括沒有出租或供營業，供本人、配偶或直系親屬實際居住並設籍，且本人、配偶及未成年子女在全國合計持有三戶以內。

也就是說，孩子未成年時，名下房屋要和爸媽一起算；滿18歲後，就不再計入爸媽的三戶限額。

舉例來說，爸媽名下合計三戶，孩子名下另有一戶，孩子未成年時，全家合計四戶；等孩子成年，爸媽與孩子的房屋戶數就能分開計算。不過，房子如果仍在爸媽名下，只是讓成年孩子住、把戶籍遷進去，仍算爸媽的房屋，不會因此減少持有戶數。

最後則是賣地時的土增稅，「一生一屋」的10%優惠條件之一，是出售土地時，土地所有權人、配偶及未成年子女，不能持有這間自用住宅以外的房屋。

例如，爸媽準備出售自用住宅土地，但未成年孩子名下另有一間房屋，就會影響這項資格。等孩子滿18歲，孩子名下的房屋不再納入這項限制，爸媽若也符合其他規定，就有機會適用「一生一屋」優惠。

土增稅 地價稅 房屋稅

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