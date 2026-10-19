明明繳清地價稅為何還被追討？繼承土地分單注意這細節

共同繼承的土地，地價稅即使分開繳，也不代表繳完自己的部分就沒事。台南稅務局提醒，公同共有土地可由全體共有人共同申請分單繳納，但只要有人未繳清分攤的稅款，全體共有人仍須負連帶責任，已繳納者也可能被追繳欠款。

稅務局表示，公同共有土地經全體共有人申請分單後，可依各人的法定潛在權利比例，分別核發稅單，方便各自繳納。不過，分單只是將稅款分開繳納，並未改變公同共有關係，也不會因此切割納稅責任。

舉例來說，林先生與弟弟共同繼承一筆土地，全年地價稅為1萬元，兩人的潛在權利比例各為二分之一。經申請分單後，兩人各須繳納5,000元，即使林先生已繳清自己的部分，若弟弟未繳另外5,000元，林先生仍可能被要求繳納欠款，甚至被移送強制執行。

稅務局指出，分單繳納不等於各自負責，只要土地仍維持公同共有，全體共有人就須對整筆地價稅負連帶責任。民眾除了申請分單，也應與其他共有人協調繳稅事宜，或進一步辦理分割繼承登記，釐清權利與責任，避免日後發生爭議。