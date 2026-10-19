繼承土地無親屬設籍 需恢復一般稅率課地價稅

北市有民眾繼承父親留下的土地，卻因戶籍登記不符規定，無法繼續適用自用住宅用地優惠稅率。該民眾主張父親過世後無法繼續設籍，恢復一般稅率並不合理，但北市訴願會認為，相關土地不符自用住宅用地法定條件，決定駁回訴願。

北市一名民眾因父親過世，原本適用自用住宅用地稅率的部分土地，自2025年起恢復按一般用地稅率課徵地價稅，加上繼承取得的其他土地，經核定2025年地價稅合計5萬1,953元。民眾主張父親過世後無法繼續設籍，恢復一般稅率並不合理，提起訴願。

北市訴願會調查發現，訴願人原持有臺北市萬華區一筆土地，持分面積53平方公尺，其中二樓房屋所占土地持分面積26.5平方公尺，因訴願人的父親原設有戶籍，過去適用自用住宅用地稅率課徵地價稅；三樓房屋所占的另外26.5平方公尺，則一直按一般用地稅率課稅。

不過，訴願人的父親於2024年7月21日過世後，二樓房屋已沒有訴願人本人、配偶或直系親屬設立戶籍，臺北市稅捐稽徵處因此認定不符合自用住宅用地規定，通知自2025年起恢復按一般用地稅率課徵地價稅。

此外，訴願人於2025年3月18日辦妥繼承登記，取得父親遺留的中山區、中正區共3筆土地。其中，中山區2筆土地因訴願人本人、配偶或直系親屬均未設籍，仍按一般用地稅率課稅；中正區土地則因訴願人已在地上房屋設立戶籍，經稅捐稽徵處核准，自2025年起適用自用住宅用地稅率。

經調整後，訴願人不服稅額核定，認為父親過世才導致無法繼續設籍，要求萬華區土地恢復適用自用住宅用地稅率。不過，北市府訴願會指出，依《土地稅法》第9條規定，自用住宅用地必須由土地所有權人、配偶或直系親屬在該地辦竣戶籍登記，且沒有出租或供營業使用，才能符合相關條件。

另外，依《土地稅法》第17條規定，符合條件的自用住宅用地，地價稅可按千分之二計徵；一般用地則依同法第16條規定，基本稅率為千分之十。兩者稅率差異明顯，但適用優惠仍須符合相關法定要件。

訴願會並援引財政部1980年5月25日函釋指出，土地適用特別稅率的原因或事實消滅後，應自原因或事實消滅的次期起恢復按一般用地稅率課徵地價稅。由於訴願人父親過世後，萬華區二樓房屋已無符合規定的直系親屬設籍，稅捐稽徵處恢復一般稅率並無違誤。

訴願會認定，稅捐稽徵處核定4筆土地2025年地價稅的處分並無不當，原復查決定予以維持，因此決定訴願駁回。