納稅義務人捐贈政治獻金 應注意捐贈資格及金額限制

財政部南區國稅局提醒，政治獻金雖可在所得稅結算申報時列報扣除額或費用，但個人須受綜合所得總額20%的限制，營利事業則有所得額10%及最高50萬元的雙重限制，超過規定限額的部分不得列報，捐款前應先確認資格及受贈對象，避免因申報錯誤遭補稅。

115年度九合一地方公職人員選舉將於11月28日投票，隨著選情升溫，個人及企業捐贈政治獻金也要留意節稅規定。南區國稅局表示，捐贈政治獻金前，應先確認自身是否符合《政治獻金法》規定的捐贈資格，例如營利事業有累積虧損尚未依規定彌補，或個人不具有選舉權等情形，均須留意是否涉及不得捐贈的限制。同時，受贈對象也必須符合規定，並遵守個人或營利事業對政黨、政治團體及擬參選人的年度捐贈總額限制。

在所得稅申報方面，個人捐贈政治獻金可列報「捐贈扣除額」，但不得超過綜合所得總額20%；營利事業則可列報「捐贈費用」，限額為捐贈前所得額的10%，且最高不得超過50萬元。

以個人為例，大華與小美夫妻115年度綜合所得總額合計80萬元，兩人分別捐贈10萬元政治獻金給不同市長擬參選人，合計捐款20萬元。即使捐款金額符合《政治獻金法》對擬參選人的捐贈限額，夫妻申報所得稅時，仍須受綜合所得總額20%的限制，最多只能列報16萬元捐贈扣除額，其餘4萬元不得列報。

企業捐款同樣有上限。甲公司114年度財務報表沒有累積虧損，115年分別捐贈100萬元給A政黨、20萬元給B擬參選人，合計120萬元，雖符合對政黨及擬參選人的捐贈總額規定，但若公司115年度扣除政治獻金前的所得額為1,100萬元，依規定計算的捐贈費用限額為100萬元，仍須受最高50萬元的限制，因此當年度最多只能列報50萬元費用，超出的70萬元必須在結算申報時自行調減，不得認列為當年度費用。

南區國稅局提醒，納稅人申報政治獻金時，除須確認捐贈資格、受贈對象及捐贈金額符合規定，也要留意《政治獻金法》第19條第3項所列不得列報的捐贈情形，並妥善保存依監察院規定格式開立的合格受贈收據，才能依法列報，避免因超限或不符規定而喪失租稅優惠。