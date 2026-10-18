子女滿18歲後 房屋稅、地價稅及土增稅節稅重點一次看

民法成年年齡下修至18歲後，不僅影響法律上的權利義務，也牽動房屋稅、地價稅及土地增值稅等地方稅優惠的適用。新竹市稅務局提醒，家中子女年滿18歲後，其設籍或持有房屋的情形，將影響父母適用部分租稅優惠的條件，民眾可重新檢視家中房地及戶籍狀況，善用優惠規定，減輕租稅負擔。

新竹市府持續推動宜居永續城市，除透過各項住宅政策協助民眾減輕居住負擔，也積極宣導地方稅節稅權益。民法成年年齡調降至18歲後，房屋稅、地價稅及土地增值稅優惠的適用條件也隨之改變，提醒民眾特別留意，以免錯失節稅權益。

房屋稅自住住家用稅率為1.2%（全國單一自住且符合規定者可適用1%優惠稅率）。適用要件須符合個人之住家用房屋無出租或供營業情形、供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋「辦竣戶籍登記」，且本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內等要件。當子女年滿18歲成年後，其名下持有的房屋即不再計入父母的全國3戶限額，若該房屋符合自住要件，也可申請按自住用稅率課徵，有利於多屋家庭進行節稅規劃。

地價稅自用住宅用地優惠稅率為2‰，原則上土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。不過，若其他房地供已成年直系親屬，例如滿18歲之成年子女，辦竣戶籍登記，且符合地上建物為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，無出租或供營業用，都市土地未超過300平方公尺或非都市土地未超過700平方公尺，則不受一處限制，第二處以上的自用住宅用地也可申請適用優惠稅率。

竹市稅務局表示，子女成年與否也會影響土地增值稅「一生一屋」10% 優惠稅率的適用。申報「一生一屋」時，依規定土地出售時所有權人與其配偶及未成年子女，不得持有該自用住宅以外之房屋。當子女滿18歲成年後，其名下持有房屋不再計入父母的房屋總數計算，因此在其他適用條件均符合的情況下，父母出售土地時，房屋數量的計算將較為有利。

稅務局提醒，符合自住要件的房地，欲適用優惠稅率者務必掌握申請期限，房屋稅及地價稅均應於開徵40日（分別為3月22日及9月22日）前，向稅務局提出申請，經核准後，當年（期）即可適用優惠稅率，逾期申請者，自申請之次年（期）開始適用。