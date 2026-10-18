父親欠牌照稅逾萬元過世 子女稱沒繼承遺產仍遭追繳

父親名下的小貨車因逾期未驗車，遭到註銷車牌，卻仍被查獲停放在公共道路上，台北市稅捐稽徵處因此追捕3年使用牌照稅，共1萬1,317元。父親過世後，子女主張自己沒有繼承任何遺產，不應被要求繳稅，向台北市政府提起訴願，但遭到駁回。

台北市某車主擁有排氣量為2,493cc的小貨車，因積欠2020年使用牌照稅，加上逾期未辦理定期檢驗，於2021年6月21日遭交通事件裁決所註銷車牌。之後，警方在2023年12月25日發現，這輛車仍停放在台北市文山區一處供民眾通行的道路上。北市稅捐稽徵處認為，車輛即使已經被註銷車牌，只要仍使用公共道路，就可能被要求補繳使用牌照稅。因此，向車主追補2021年2,391元、2022年4,500元及2023年4,426元，合計1萬1,317元。

原本稅捐處還對車主裁罰8,139元，但車主於2025年2月11日過世，而且罰鍰處分在他生前並未合法送達。依財政部相關解釋，這筆罰鍰不再生效，因此稅捐處撤銷罰鍰，但仍維持補徵3年使用牌照稅的決定。

但車主的子女不服，主張自己沒有繼承父親的任何遺產，既然沒有財產可以用來繳稅，就應該撤銷所有款項，並要求市府查清楚父親留下的遺產究竟有多少。但台北市政府訴願審議委員會表示，依《稅捐稽徵法》規定，欠稅的人過世後，生前尚未繳清的稅款，不會因為死亡就自動消失。繼承人依法應在繼承所得的遺產範圍內，代為繳納這些稅款。

訴願會強調，子女是否真的沒有繼承遺產，以及後續能從哪些財產中清償欠稅，屬於行政執行階段需要處理的問題，不會因此改變原本補徵使用牌照稅的決定。由於這輛車遭註銷車牌後，仍被查獲停放在公共道路上，補稅有其法律依據，因此維持追補1萬1,317元使用牌照稅，訴願駁回。