快訊

薔琵最快今晚轉強颱！氣象署：估22日抵台灣東部外海 路徑待觀察

獨／LINE Pay 75萬筆個資遭中國大陸暗網兜售 賣家竟只開價399美元

聽新聞
0:00 / 0:00

立院通過老人健保免費合理嗎？衛福部這麼說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

立法院會三讀修正通過攸關老人健保免費的《老人福利法》第22條條文，明訂近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。衛福部17日表示，2026年要補助金額400億元，隨著老人人口成長，2049年要補助628.6億元，健保收支失衡，須增稅收或調保費因應。

衛福部表示，估計2026年底65歲以上老人約485萬人，如補助稅率低於20%者老人，約有403萬人，約需400億元。若以保費支應，主要勞動人口20至64歲1,485萬人，平均每人每年需多負擔約2,690元；若以中央稅收支應，698萬元繳稅家庭，每個繳稅家庭每年需多繳約5,720元。隨高齡人口增加，經費需求上升、勞動人口的負擔也會增加。

衛福部17日表示，健保政策，不只要有投入，更要公平、有效、永續。政府支持老人福利，但須兼顧量能負擔、健保永續與世代正義。

衛福部17日列出五大點說明「老人福利法健保費補助」令人擔憂。首先，不符合量能負擔精神，健保費補助應考慮個人經濟能力而非年齡；政府已針對低、中低收入戶及特定弱勢族群提供補助。

第二，衛福部指出，長者不等於弱勢，此舉使富老人搭便車補助。所得稅率未達20%（所得淨額133萬元）之排富機制過於寬鬆，預估83%老年人符合資格，非弱勢、高資產富裕老人一同納入補助、不公平。

第三，衛福部指出，嚴重衝擊健保財務永續。人口老化、整體醫療支出上升，長期少子女化造成保費收入源頭下降，健保收支失衡。

第四，衛福部指出，鉅額財務轉嫁，世代負擔不均。對老人健保補助金額轉嫁給現有青壯年勞動人口負擔，預估今年所需經費約399.65億元、2049年增至628.6億元，政府須增稅收或調保費因應。

第五，衛福部指出，影響資源分配，排擠其他政府支出。大量資金用於健保費補助，排擠其他公共預算，影響長照、社福及其他政府資源分配。健保政策，不只要有投入，更要公平、有效、永續，須以更普及、更公平、更可行的方式，支持每一位長者安安心在地安老。

健保 衛福部 免費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

403萬長者免繳健保費三讀！衛福部估年增400億支出 138年恐達629億

老人有條件免健保費三讀 民眾黨團：完成柯文哲政見

老人健保費全額補助三讀 政院估每年增支近400億元、恐加重世代負擔

反對長者免繳健保費 全聯會：不是負責任的立法方式

相關新聞

獨／LINE Pay 75萬筆個資遭中國大陸暗網兜售 賣家竟只開價399美元

韓國威脅情報資安公司S2W最新通報指出，中國大陸暗網論壇「長安不夜城」（CABYC）出現一則販售台灣LINE Pay用戶資料的貼文，賣家宣稱掌握約75萬筆資料，開價399美元，個資內容涉及姓名、手機號碼、身分證字號、生日、地址及財務驗證資訊。

台積電宣布台南蓋新廠 南市府：協助用水供電設施加快行政程序

台積電15日開法說會，宣布在台南增建一座3奈米廠，預計2028年上半年量產。台南市政府表示，與台積電保持通暢聯絡，將協助台積電取得用水、供電、公共設施，並加速各項建廠行政程序。

一個人變老…到底租房好還是買房好？「恐慌性剛需」浮現

不婚、晚婚、少子化與高齡化等多重人口結構變化交會，已改寫台灣人對「家」的定義。過去，無論是政府的住宅政策或建商的市場布局，多以三至四人的核心家庭為預設。但根據內政部統計，過去十年間，台灣「一人宅」數量增幅逾六成，占比也由23.92%升至32.65%。這代表「一個人住」已不再是例外，未來單棲族將面臨哪些租屋、買房與養老的居住難題？ 單棲時代來臨，挑戰的不只是個人對老後的規劃，更是對台灣住宅制度的全面考驗。 OURs都市改革組織政策研究員洛書（廖庭輝）接受「遠見ON AIR」專訪表示，當一個人生活到老成為常態，無論租屋、買房、換屋，都是一場嚴峻的壓力測試。 怕老了租不到屋！住宅為何有「恐慌性剛需」？ 目前台灣人的觀念仍是「有土斯有財」，總認為有間自己的房子，才能保障往後的生活，而這樣的觀念，其實與租屋市場缺乏穩定性息息相關。 洛書指出，仰賴租屋的單棲者，往往承受某種「居住上的懲罰」，像是房東可能基於年齡與風險考量篩選房客，特別是對單身高齡者相當不利，這也導致租房選擇有限、搬家頻頻，或只能忍受租金不斷調漲。 也因為租房難有保障，導致台灣人寧願自己買房。「如果要一個人變老，以現行制

民眾退休平均想月花6.3萬元！調查揭三大困境：沒錢、不懂投資、太晚準備

退休後想過得舒服，每個月究竟需要多少錢？富達國際最新調查發現，台灣民眾期待每月有6.3萬元退休生活費，但近六成受訪者每月投入退休理財不到1萬元，超過半數更坦言準備落後。政府力推的TISA退休投資帳戶雖已在今年8月底突破25萬戶，卻仍有75%受訪者沒聽過。退休金究竟要存多少？現在開始還來得及嗎？ 台灣人對退休生活的期待，可能比想像中還高。 富達國際13日發布《2026台灣退休理財暨TISA認知民調》，針對超過4.1萬名受訪者進行調查，發現64%認為退休後每月至少需要5萬元生活費，典型受訪者期待的退休生活費更達6.3萬元。 但理想與現實存在不小落差。 調查勾勒出典型退休準備樣貌：年約43歲、月收入4.4萬元，希望65歲退休，每月有6.3萬元可以花，卻平均41歲才開始規劃，每月能投入退休理財的金額約1.1萬元。換句話說，退休後期待的每月生活費，比目前收入高出約43%。 更值得注意的是，56%受訪者坦言退休準備落後或尚未開始，58%每月投入退休理財不到1萬元，另有53%直到40歲後才開始、或預計開始規劃退休。 三大退休困境：沒錢、不懂投資、太晚準備 退休準備究竟卡在哪裡？富達調查

禾榮科與 GE Precision Healthcare LLC 簽署合作協議

禾榮科（7799）17日公告，與GE Precision Healthcare LLC簽署合作協議，將共同推動BNCT治療軟體應用及策略合作機會之探索。

立院通過老人健保免費合理嗎？衛福部這麼說

立法院會三讀修正通過攸關老人健保費免費的《老人福利法》第22條條文，明訂近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。衛福部17日表示，2026年要補助金額400億元，隨著老人人口成長，2049年要補助628.6億元，健保收支失衡，須增稅收或調保費因應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。