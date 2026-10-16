交換土地 按總額課印花稅

地主交換土地，即使沒有支付差額，交換前後持有的總面積也相同，仍須繳納印花稅。台南市稅務局提醒，供辦理土地交換登記使用的協議文件，屬印花稅課稅憑證，應按雙方交換土地的現值總額，以千分之1稅率計算。

稅務局表示，實務上，地主為整合零碎或形狀不規則土地，常透過交換調整土地形狀，以利後續開發或提高使用效率。這類交易可能規模不大，雙方交換面積相同，也未針對價值差異另行補償，但仍涉及土地權利變動。

因此，判斷是否須繳印花稅，重點不在有沒有補差價，或交換後面積是否增加，而在於協議文件是否作為土地權利移轉、向主管機關辦理登記的依據。符合課稅規定者，立約或立據人仍須依法繳納。

以胖虎、小夫兩名地主交換土地為例，雙方各提出30平方公尺土地。胖虎提供兩筆，合計現值80萬元，小夫提供一筆，現值為150萬元。三筆交換土地現值合計230萬元，按千分之1計算，應納印花稅為2,300元。