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法拍地 由法院代扣土增稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

透過法院標購土地，土增稅由誰繳？花蓮縣稅務局表示，納稅人仍是原土地所有權人，但稅款由法院直接從拍定價款中代為扣繳，原地主與拍定人均無須另行申報。土地若符合租稅優惠，仍應留意申請程序與期限，以免錯失權益。

稅務局說明，法拍土地的土增稅，由土地所在地稅捐稽徵機關核算，並將稅額提供法院扣繳。依稅捐稽徵法規定，土增稅優先於一切債權及抵押權受償，因此法院須先扣繳土增稅，再將剩餘價款依債權優先順序分配給債權人。

若拍賣標的是農業用地，拍定當時仍作農業使用，且拍定人為自然人，符合規定者，可申請不課徵土增稅。不過，並非農地遭法院拍賣，就會自動適用優惠，仍須檢附證明文件提出申請。

稅務局提醒，當事人應於收到通知次日起30日內申請。

稅款 土增稅 法拍

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