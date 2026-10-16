房地重購退稅 列管五年

換屋申請房地合一重購退稅，稅款入袋後，仍須留意五年列管限制。財政部南區國稅局提醒，重購自住房地經核准退還或扣抵稅額後，若在重購後五年內再行移轉，或出租、改作營業等用途，將被追繳原退抵稅額。

依《所得稅法》第14條之8規定，個人適用自住房地重購退抵稅優惠，房地須符合自住要件，包括本人、配偶或未成年子女，已辦理完成戶籍登記並實際居住，且不得出租、供營業或執行業務使用。

國稅局強調，戶籍與實際使用情形，都是認定重點，不能只設籍、卻沒有居住事實。

為防止投機炒作，重購退抵稅優惠另設有五年限制。民眾取得優惠後，重購房地仍須維持符合規定的自住狀態，不能認為申請時符合資格，往後如何使用都不影響退稅。五年內若再行移轉或改作其他用途，仍會影響原先核准的租稅優惠。

舉例來說，美美（化名）在2023年3月2日重購自住房地，申請並獲核定退稅，五年列管期間至2028年3月1日屆滿。不過，美美於2026年5月就將這間房地出售，因仍在列管期間內，國稅局因此追繳原已退還的稅額。

國稅局說明，除了出售房地，列管期間內若有其他移轉所有權情況、遷出戶籍、未自住、出租，或轉供營業及執行業務使用等情形，也會涉及追繳稅款。因此，民眾不能只留意是否賣房，還須注意戶籍及實際用途是否持續符合自住規定。

國稅局提醒，五年限制是從重購後起算，並非從收到退稅款當天才開始計算。民眾規劃換屋、出租或調整房屋用途前，應先確認列管期間及相關規定，將可能遭追繳的稅款納入考量，以免取得退稅後，又因後續處分或使用方式改變而須繳回。