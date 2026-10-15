北部上班、假日回高雄陪父母 他換屋申請197萬元退稅仍無望

平日在新北市工作，假日、寒暑假回高雄與父母同住，算不算自住？一名屋主賣掉高雄房屋，配偶後續在新北市購屋，申請退還約197萬元房地合一稅，卻遭國稅局拒絕，他提出里長證明、包裹紀錄，強調自己確實住過，為何仍無法退稅？

案件中，屋主於2022年6月購入高雄市楠梓區房屋，2025年2月以1,230萬元出售，申報課稅所得約562.6萬元，按35%稅率繳納房地合一稅196萬9,254元。同年6月，配偶以1,689萬元購入新北市中和區房屋，屋主隨後申請重購退稅，遭高雄國稅局否准，因此提起訴願。

屋主主張，工作雖在新北市，但假日及寒暑假都會回高雄與父母同住，舊屋確實是自己的居住處所，並提出郵件包裹紀錄、里長證明、在職證明、報考博士班及擔任社區管委會委員等資料佐證。

不過，國稅局調查發現，屋主持有舊屋期間，除2022年9月至2023年3月留職停薪外，均任職於新北市瑞芳區一所國中，有經常到校工作的必要。財政部認為，工作地點與高雄舊屋距離甚遠，每日往返通勤不合常情，屋主也未提出任職期間頻繁往返兩地的客觀證明。

就醫紀錄也顯示，屋主持有舊屋期間，絕大多數就醫地點集中在雙北，僅於2022年及2023年間有三筆南部就醫紀錄。財政部認為，民眾通常會選擇居住地附近的醫療院所，這些紀錄可支持屋主長期居住北部的判斷。

至於屋主提出的里長證明、包裹紀錄及報考博士班資料，時間均集中在留職停薪期間。財政部指出，即使屋主當時曾住在高雄，也不足以證明復職後至售屋前近兩年，仍有實際居住的事實。

財政部表示，房地合一稅重購退稅，須由本人、配偶或未成年子女在出售及重購房屋辦完戶籍登記並實際居住，是否符合自住，應依房屋的客觀使用情況逐案認定。

本案綜合工作地點、就醫紀錄及相關證明，仍不足認定屋主在高雄舊屋實際經營日常生活起居。屋主所稱假日及寒暑假返家同住，也不足以推翻認定，因此維持否准退稅處分。