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保單轉給兒子已繳20萬元贈與稅 爸爸過世為何要再繳54萬元？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
不能因為先前已申報贈與，就認為不必再報遺產。示意圖。圖／取自pexels
不能因為先前已申報贈與，就認為不必再報遺產。示意圖。圖／取自pexels

父親將兩張保單轉給兒子，已繳20.6萬元贈與稅，為何過世後還要再繳約54萬元遺產稅？北區國稅局指出，無償變更保單要保人後，若原要保人在兩年內死亡，且受贈者為子女等特定親屬，仍須將保單併入遺產申報，已繳的贈與稅及依法加計的利息則可扣抵。

舉例來說，阿明2023年間投保兩張人壽保險，2025年6月將要保人無償變更為成年兒子小華，當時兩張保單的價值準備金合計450萬元。阿明依規定申報贈與稅，扣除當年度244萬元免稅額後，贈與淨額為206萬元，按10%稅率計算，繳納20萬6,000元贈與稅。

不料，阿明於2026年2月20日死亡，距離保單轉給兒子尚未滿兩年，死亡當日的保單價值已增至500萬元。由於屬於死亡前兩年內對特定親屬的贈與，這筆保單價值仍須併入阿明的遺產總額，不能因為先前已申報贈與，就認為不必再報遺產。

國稅局說明，該案將500萬元保單價值併入其他遺產後，適用遺產稅率為15%，增加遺產稅75萬元。不過，先前已繳的贈與稅20萬6,000元，加上依法計算的利息2,531元，合計20萬8,531元可自應納遺產稅額扣抵，因此這筆保單仍須再繳54萬1,469元遺產稅。

為何只是更換要保人，也會涉及贈與？國稅局解釋，要保人除了負有繳交保費的義務，也享有終止契約領取解約金、辦理保單借款等權利。無償將要保人改為子女或他人，等於把保單所附的財產權利送給對方，因此涉及贈與稅申報。

國稅局提醒，死亡前兩年內贈與配偶、子女、父母、兄弟姊妹或上述親屬的配偶，須注意併入遺產申報的規定。保單應按死亡日價值計算，並非沿用變更要保人當時的金額；最終是否還須繳納遺產稅，則須視整體遺產、免稅額、扣除額及稅額扣抵情形而定。

贈與稅 保單 過世 國稅局

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