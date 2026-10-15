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不服買在社區歷史高價變豪宅加稅 北市府駁回訴願

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北房市示意圖。聯合報系資料照
台北房市示意圖。聯合報系資料照

北市一名房屋所有人因房屋現值遭調高，不服稅捐處認定，主張該筆成交價是社區歷史唯一高點，且同社區其他相同房型或坪數更大的房屋未被認定為高級住宅，質疑違反實質課稅及平等原則而提出訴願。不過，台北市政府認定，該屋符合高級住宅認定標準，稅捐處核定自115年期起房屋現值為1,418萬2,700元，並按房屋構造標準單價120%加價核計，並無違誤，決定駁回訴願。

北市某大樓位於大同區一棟地上32層、地下6層的集合住宅，建築物為鋼骨造，使用執照於111年9月30日核發。訴願人於113年7月1日透過標售取得房屋及基地，房地移轉總價為8,771萬3,899元；不動產實價登錄資料所示成交總價則約8,771萬元，依規定已超過台北市高級住宅加價課徵房屋稅門檻。

依台北市房屋標準價格及房屋現值評定作業要點，房屋須達鋼筋混凝土以上構造等級、用途為住宅，且按戶認定房地總價達8,000萬元以上，才符合高級住宅認定標準。根據台北市政府訴願決定書，本案房屋不含停車位的登記總面積約59.36坪，另有1個停車位，符合相關認定條件。由於該屋使用執照核發於90年7月1日至112年6月30日之間，依規定適用相關房屋構造標準單價表，並以120%加價核計房屋現值。

訴願人主張，該筆交易價格是社區歷史唯一高點，未必能代表市場常態或評定年度的合理市價；房屋實際供自住使用，調高現值將造成長期經濟負擔。此外，訴願人認為，同社區相同房型、相近樓層及坪數更大的其他房屋未被認定為高級住宅，質疑稅捐處未充分說明差異，違反平等及比例原則。

市府指出，訴願人提出的資料顯示，財政部國有財產署北區分署於113年至115年就該社區其他房屋標售的金額及底價，也都超過8,000萬元。至於訴願人提出的107年、108年預售屋實價登錄資料，因交易時間及性質與本案113年實際交易不同，不足以影響本案認定。市府並認為，建物面積及外觀並非高級住宅認定要件，房屋是否供自住使用，也不影響依房地總價認定高級住宅。

稅捐處另依房屋構造、用途、樓層、地下室折減及街路等級調整率等因素，核定該屋自115年期起房屋現值為1,418萬2,700元。市府認為，稅捐處已補充說明房屋現值評定及計算的理由，原處分理由的瑕疵已獲補正，且高級住宅認定及現值核計均有依據，因此認定訴願無理由，維持原處分。

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