爸爸買房讓女兒住到大學畢業 換屋才知這限制…百萬退稅都沒了

爸爸為了讓女兒安心讀大學，在學校附近買了間房，讓她一路住到畢業，之後賣屋換房，申請退還約151萬元房地合一稅，卻遭國稅局拒絕。明明房子一直是自己人住，也沒有出租，為何畢業後賣屋，仍被剔除自住資格，拿不回退稅？

這起案件中，女兒2019年赴台中讀大學，爸爸在2020年3月在學校附近買房，供她就學期間居住。2025年6月女兒畢業，爸爸認為已無就學居住需求，便於同年8月出售，申報課稅所得約816萬元，按20%稅率繳納房地合一稅163.2萬元。

同年9月，媽媽購入新北市林口房屋，爸爸隨後申請重購退稅約151.3萬元，卻遭台北國稅局否決。

爸爸主張，買房是為了女兒就學，並非投機，居住期間也確實有水費、電費及瓦斯費，自己也已將戶籍遷入，應符合自住條件。何況買房時，女兒尚未滿當時民法規定的成年年齡20歲，後來成年只是自然成長，房子供她就學居住的用途並沒有改變，不應因此失去退稅資格。

不過，國稅局查核發現，屋主雖將戶籍設在台中舊屋，但依綜所稅申報通訊地址、就醫紀錄及水電等資料綜合判斷，夫妻實際住在台北市松山區，並未入住舊屋，這點屋主也未爭執。

至於女兒，買房時約19歲9個月，同年6月27日就滿20歲。國稅局依用水紀錄認定，後續出現實際居住用水情形時，女兒已成年。

財政部指出，房地合一稅重購退稅所稱的自住房屋，須由本人、配偶或未成年子女辦完戶籍登記並實際居住。即使買房之初是供未成年子女就學使用，後來僅由成年子女居住，仍不符合這項優惠的自住要件。

本案屋主雖有戶籍，卻未實際居住；女兒雖住在屋內，卻已成年，不能將兩人的情況合在一起，就認定符合規定，財政部因此維持否准退稅處分。