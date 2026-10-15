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花光積蓄付600萬聘金！離婚想討回全碰壁 律師：原則上很難追回

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
男子因支付600萬元高額聘金而陷入困境，離婚後想討回卻碰壁；文章指出台灣與大陸對聘金、彩禮返還的法律規定不同。離婚示意圖／AI生成
男子因支付600萬元高額聘金而陷入困境，離婚後想討回卻碰壁；文章指出台灣與大陸對聘金、彩禮返還的法律規定不同。離婚示意圖／AI生成

一名男子為支付600萬元聘金，不僅花光積蓄，更向友人借款。婚後雙方決定離婚，男子因經濟陷入困境，希望女子返還聘金，卻遭到拒絕。

婚前給付的高額聘金，離婚時究竟能否請求返還？兩岸法律規定大不相同。

台灣規定：婚約已履行 原則上難以追回

依臺灣民法規定，因婚約而為贈與者，於婚約無效、解除或撤銷時，得請求返還。

本案例中，雙方已完成結婚，即使男子因給付600萬元聘金而陷入經濟困難，仍難以單憑此理由請求返還。

大陸規定：生活困難可成返還依據

依大陸《民法典》婚姻家庭編司法解釋（一）第5條，婚前依習俗給付彩禮，若導致給付人生活困難，離婚時得請求返還。

本案例若符合相關法律要件，男子即有機會依法主張返還彩禮。

兩岸律師楊軒廷提醒：高額聘金應審慎評估

兩岸法律對聘金、彩禮返還的規定不同，不能一概而論。楊軒廷律師提醒，給付前應審慎衡量自身經濟能力，並妥善保存付款紀錄及相關證據。

若涉及兩岸婚姻或離婚爭議，應先確認適用法律及個案要件，避免事後衍生財產糾紛。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

聘金 離婚

兩岸律師楊軒廷

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