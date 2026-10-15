拿「孩子不想見對方」搶監護權？律師示警適得其反：踩1原則恐全盤皆輸

孩子說：「我討厭爸爸」、「我不想見到爸爸」！小心這樣主張恐失去監護權！

許多夫妻在離婚面臨監護權爭奪時，高喊「孩子說他討厭對方」、「孩子不想見對方」，企圖增加勝算，但可能適得其反！

法院考量子女最佳利益 憲法判決指引審酌標準

法院在判斷未成年子女親權行使歸屬時，核心標準為「未成年子女之最佳利益」。

除了參考民法第1055條之1第1項相關規定外，亦會透過憲法法庭111年憲判字第8號判決意旨所揭示的各項原則，包含尊重子女意願、手足不分離、主要照顧者、善意父母，以及家暴行為人受不利推定等原則進行綜合評估。

拒絕忠誠抉擇「善意父母」 維護子女心理健康

所謂「善意父母原則」是指父母無論如何厭惡對方，但至少不要在子女面前展露，而應讓孩子在父母離異後，依然能沒有負擔的接受來自父母的關愛。

因為未成年子女情緒調節能力尚未成熟，若照顧者未善盡溝通職責，甚至強迫子女面臨忠誠抉擇，將增加孩子情緒困擾與行為偏差的風險。

若父母之一方有隱匿子女、灌輸子女不當觀念、惡意詆毀他方或操弄子女意願等行為，均會被推定為不適任親權者。

兩岸律師楊軒廷提醒，惡意詆毀與隱匿恐被推定不適任親權

在法庭上貿然主張：「孩子說他討厭爸爸或媽媽」，若對方並沒有家暴或其他事由，有可能會讓法官認為，孩子是否受父母其中一方之不當影響所致，反而讓法官形成其非友善父母之不利心證，將監護權判給他方，不可不慎！

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。