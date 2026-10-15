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吵架衝動簽離婚！協議「少這步不算數」 律師示警衝動代價
夫妻因爭吵決定離婚，一方在情緒與壓力下簽下離婚協議，雙方隨後辦理相關手續。此時若其中一方後悔，究竟還有沒有反悔的機會？兩岸法律對「協議離婚」的規定並不相同。
台灣規定：完成戶政登記 婚姻關係才消滅
依台灣《民法》規定，協議離婚須以書面為之，並有二人以上證人簽名，且夫妻雙方須親自到戶政機關辦理離婚登記。在尚未完成離婚登記前，任一方仍可反悔；然而一旦完成登記，婚姻關係即正式消滅，若想重新在一起，只能再次辦理結婚。
大陸規定：30天冷靜期 給雙方重新思考的機會
大陸《民法典》第1077條規定協議離婚「冷靜期」。婚姻登記機關收到申請後30日內，任一方都可撤回離婚申請；冷靜期屆滿後，雙方還須在30日內親自申請領取離婚證，否則視為撤回離婚登記申請。因此，從申請到正式領證離婚前，雙方都有反悔空間。
兩岸律師楊軒廷提醒：簽離婚協議前先冷靜思考 避免日後衍生爭議
兩岸雖同樣採取協議離婚，但程序及法律效果有所不同。楊律師提醒，離婚不只是感情上的決定，也涉及財產、子女及後續生活安排。尤其在情緒激動時簽署文件，更應冷靜確認法律效果，避免日後產生爭議。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
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