多屋族繼承共有房優稅 有條件

多屋族在繼承共有房屋時，若符合自住條件，可透過直系親屬設籍居住，減輕房屋稅負擔。新竹市稅務局表示，多名繼承人即使另有自住房屋，共同繼承房屋仍可能適用自住優惠，但須同時符合實際居住、戶籍登記及持有戶數等規定。

稅務局表示，自住房屋須無出租或營業情形，供本人、配偶或直系親屬實際居住並辦妥戶籍登記，且本人、配偶及未成年子女全國合計持有三戶以內，可適用1.2%稅率，若全國單一自住，稅率還可降到1%。

房屋稅2.0於2025年5月首次開徵，持有多戶、未有效使用的非自住住家用房屋，採全國歸戶、全數累進，稅率為2.6%至4.8%；因繼承取得的共有房屋，則可適用1.5%至2.4%稅率，但仍高於自住稅率，若能妥善規劃戶籍設立以適用自住稅率，才能省荷包。

舉例來說，王媽媽與兩名女兒共同繼承金山街房屋，各持分三分之一，王媽媽與大女兒另各有一間自住房屋。若王媽媽遷入繼承房屋，小女兒遷至母親原有房屋，大女兒維持原屋自住，三間房屋都可適用自住稅率。