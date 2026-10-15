商號轉讓 新舊負責人都要申報營業稅

使用統一發票的獨資商號變更負責人，即使店名、統一編號都沒變，前、後任負責人仍須各自申報營業稅。財政部南區國稅局表示，前任負責人須於轉讓發生日起15日內申報繳納，新任負責人則依一般申報期限辦理。

南區國稅局提醒，依規定，商號轉手，不代表將營業稅申報責任全部交給新任負責人，自己仍須負擔報繳責任。

國稅局表示，獨資商號變更負責人，雖然商號名稱及營業人統一編號維持不變，但前後任負責人已分屬不同權利主體。因此，在負責人變更當期，兩人都有營業稅申報義務，應依各自負責的營業期間，分別申報並繳納稅款。

依「加值型及非加值型營業稅法施行細則」規定，前任負責人應於轉讓發生日起15日內，填具當期營業稅申報書，向主管稽徵機關申報並繳納營業稅。也就是說，前任負責人的申報期限，是以轉讓日期計算，不能等到一般營業稅申報期間才辦理。

至於新任負責人，則依一般營業稅申報繳納期限辦理。營業稅原則上每兩個月為一期，應於次期開始15日內，申報並繳納該期營業稅。前、後任雖申報同一期營業稅，但涵蓋的營業期間及申報期限不同，交接時應一併確認。

舉例來說，甲商號於2026年10月5日，由原負責人A變更為新負責人B，A應於轉讓日15天內、即10月19日前，申報9至10月期營業稅，申報範圍為9月1日至10月5日的營業期間。

新任負責人B則須申報10月6日至10月31日的營業稅，依一般期限應於11月15日前辦理；因當天為例假日，順延至11月16日。國稅局提醒，商號交接除辦理負責人變更，也應留意雙方各自申報義務，避免漏報或逾期。