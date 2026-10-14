超猛！今年前三季個人房地合一稅 散戶屋主獲利幅度打敗建商、企業戶

根據財政部公布最新房地合一稅收資料顯示，今年前三季整體稅收約760億元，較去年同期微幅減少4%，其中營利事業的稅收374.8億元年減6%，年減幅度大過個人的房地合一稅收年減1%；若以區域來看，台北市的個人稅收年增22%，可以看出房市交易表現穩健，預估全年整體的房地合一稅收仍有機會挑戰900億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2016年後買進的屋主，若經歷2020年疫情後通膨與造價大漲，當時房價也跟著走揚，2023年則是有新青安2.0帶動房市價量齊揚，直到2024年央行第七波管制上路，房市進入量縮價格盤整期間，因此即使2025年至今房市交易量縮，但房價大漲後仍產生可觀的房地合一稅收，今年個人的房地合一稅收金額與去年相當，全年整體稅收可能略低於去年但仍有機會挑戰900億元。

統計顯示，營利事業房地合一年度稅收374.8億元，較去年同期減少6%，減少幅度較大在高雄市，年減39%，台中市年減16%，桃園市則是年增25%，至於個人的房地合一稅收385.5億元，年微減1%，前三季繳稅王則是新北市的102.2億元，年減約3%，台北市則是50.4億元增幅最大達22%，反應雙北市的交易狀況穩健。

至於前三季個人房地合一稅收，減幅較明顯則是桃園市年減26%，台南市年減13%。曾敬德表示，由於經歷房價大幅上漲過後，民眾售屋時可能面臨可觀的房地合一稅負。

曾敬德建議，民眾應該多利用自住且設籍滿六年400萬元的優惠，不過因為稅收金額相當可觀，國稅局也一直宣導常見的錯誤申報案例，民眾應該要充分了解自用且連續設籍滿六年，要有實際居住事實等條件，並且提前做好規劃聰明節稅。