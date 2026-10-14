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稱替老爸還千萬債款無力繳稅 子女申請股票抵稅為何遭拒？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
遺產稅原則上應以現金繳納，符合現金繳納確有困難等條件，才能就不足部分申請實物抵繳。示意圖。聯合報系資料照
遺產稅原則上應以現金繳納，符合現金繳納確有困難等條件，才能就不足部分申請實物抵繳。示意圖。聯合報系資料照

父親留下近8,000萬元遺產，子女卻稱，遺產現金陸續用於替父還債、支付生活及教育費用後，銀行帳戶只剩約56萬元，無力繳納近390萬元的遺產稅及利息，因此申請拿父親留下的股票抵繳。家屬認為，錢確實已經付出去，不能再拿來繳稅，為何仍遭國稅局拒絕，提起訴願也未獲財政部支持？

本案中，父親於2021年9月過世，留下存款、股票等資產，經北區國稅局核定遺產總額約7,984萬元、應納遺產稅約562萬元。家屬申報時，列報父親生前未償債務1,500萬元，希望從遺產中扣除，但未獲准認列，後續經復查、訴願及行政訴訟，均遭駁回而確定。

家屬先繳納約187萬元稅款，剩餘稅款加計行政救濟利息，仍須繳納約390萬元，因此於2025年4月申請以父親留下的2,133股富邦媒（8454）股票抵繳。家屬主張，遺產現金已用於還債及子女必要支出，申請時兩個銀行帳戶合計只剩約56萬元，子女又均為16歲以下未成年人，無從籌措鉅額現金繳稅。

家屬認為，債務能否列為遺產稅扣除額，與現金是否已經支出，是兩回事。即使稅務上未承認這筆債務，也不能忽略款項已支付、無法再拿來繳稅的事實，並主張應以申請抵繳時實際可動用的現金，判斷是否有繳稅困難。

不過，財政部指出，先前法院調查發現，父親生前具有相當資力，所稱借款存在多項不合理、可疑之處，證據不足以確認債務真實性。家屬又在父親過世後、金融機構得知死亡並鎖住帳戶前，密集以存款及出售股票所得，轉款給所稱債權人，截至2021年10月12日累計還款約1,099.5萬元，處理方式被法院認為急切、輕率，與常理不符。

也就是說，轉帳紀錄雖能證明款項已付出去，卻不足以證明是在清償父親真實存在的債務。財政部因此未接受家屬以「替父還債導致現金不足」作為股票抵稅的理由。

國稅局核算，父親留下的存款、退休金及死亡當日提領、轉出的款項，合計約958萬元，扣除經核認的生活、教育、已繳遺產稅等支出約492萬元，仍有約467萬元繳稅能力，足以支付剩餘稅款及利息。

財政部表示，遺產稅原則上應以現金繳納，符合現金繳納確有困難等條件，才能就不足部分申請實物抵繳。本案不能僅以帳戶餘額不足，就認定符合抵繳條件，因此駁回訴願。

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