屋主賺飽！前三季全國個人房地合一稅收衝破385億元 這縣市最猛

住商機構盤整財政部資料，今年前九月全國個人房地合一稅收約385.53億元，較去年同期僅微減約1%，其中9月單月稅收約44.34億元，年減僅0.3%；若論各縣市，以新竹縣前九月稅收年增51.5%最多，六都中則以台北市前九月稅收年增22.1%最多。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房地合一稅收與屋主獲利幅度息息相關，近年房市雖受到打房衝擊，買氣趨冷，但由於過去幾年房價漲幅可觀，部分屋主仍有相當獲利空間，致使稅收未隨買氣同步重挫。

據財政部統計，今年前九月全國個人房地合一稅收共計385.5億元，年減1%；其中，新北市稅收達102.2億元，雖說與去年同期相比年減2.8%，但仍是國內唯一破百億元縣市，穩居全國稅收王寶座；同時，台北市前九月稅收達50.4億元、年增22.1%，與年增約3%的高雄市並列六都「唯二」稅收仍正成長區域，也是六都中漲勢最高的都會區。

賴志昶分析，新北市先前重劃區題材利多不斷，新案相繼推出疊加區域房價，加上區域磁吸北市外溢人口，房市需求穩定，致使區域房地合一稅收近期超越台中市，穩居全台龍頭；至於北市憑藉地段優勢，蛋黃區住宅具保值性，如屋主為長期持有，更累積不少增值空間，因此即使目前買氣趨緩，區域房地合一稅收仍相當具有漲勢。

觀察六都以外縣市，新竹縣房地合一稅表現特別突出，前九月個人稅收達11.4億元，年增51.5%，增幅居全國之冠；若單看9月稅收，新竹縣達1.64億元，較去年同期暴增323%，同樣為全國年增幅最大縣市。

賴志昶分析，新竹縣受惠竹科產業發展，吸引大量高所得科技人口進駐，過去幾年竹北等區域房價漲勢凌厲，早期進場屋主累積的房價增值幅度相當可觀，即使近期市場受到限貸令影響，部分屋主出售房產時仍可實現可觀獲利。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前房市處於量縮盤整階段，市場已逐漸轉為買方市場，議價空間亦較大，尤其近期又面臨大量交屋潮，若新成屋轉售競爭的區域，屋主獲利空間恐逐步受到壓縮；相較之下，成熟都會區由於住宅供給有限，加上機能性支撐，因此長期持有且出售後仍且具有可觀價差。

整體而言，徐佳馨指出，現階段購屋人仍應以自身財務能力，對於房價漲幅過大區域，更應留意周邊供給量與實際成交行情，避免盲目過度追價而忽略市場風險。