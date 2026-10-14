檢舉3億元土地逃漏稅須自己交合約？國稅局：拿不出仍會查

檢舉逃漏稅，即使檢舉人未能提供土地買賣合約，國稅局仍會依職權依法查察。北區國稅局14日針對外界質疑進行澄清，強調要求補正資料是依規定辦理，並無特殊或差別待遇，也無包庇權貴情事。

有媒體披露「3億土地逃漏稅？國稅局竟要檢舉人自己交合約，包庇權貴」，北區國稅局表示，依「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」第13點規定，受理檢舉案件後，若檢舉內容所述的逃漏稅事實或可供調查的具體事證不足，均會通知檢舉人限期補正，或提供新事證，本案也是依相同規定辦理。

至於請檢舉人提供土地買賣合約，北區國稅局表示，這只是列舉可補正資料的例子，即使檢舉人無法提供，該局仍會依職權依法查察。

北區國稅局強調，將依法慎重查核、公正判斷，對當事人有利及不利的事項都會一併注意，並無本案檢舉人所稱的包庇權貴情事。