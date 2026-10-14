265萬元公款先存哥哥帳戶 過世後少關鍵證據要列遺產課稅

家庭共同使用的錢存入親人帳戶，若無法證明共有或代管關係，帳戶持有人過世後，仍可能被列入遺產課稅。一名家屬申報哥哥遺產稅時，主張哥哥名下約265.9萬元存款是兄弟姊妹共有、用來照顧母親及支付祭祀等費用，不是哥哥的個人財產。但財政部認為，款項與哥哥自有資金混用，相關資料不足以證明共有關係，駁回訴願，維持全案約21.2萬元遺產稅的核定。

案件中，哥哥於2024年1月過世，家屬代表申報遺產總額約1,450.5萬元。北區國稅局依申報及查得資料，核定遺產總額約1,682.9萬元，扣除免稅額及扣除額後，遺產淨額約211.9萬元，應納稅額21萬1,919元。

家屬對其中8筆、合計265萬8,514元存款不服。家屬表示，父親過世後，兄弟姊妹協議將父親留下的存款，分別存入母親及兩名兄長的帳戶，作為家庭公款，支付母親醫藥、照護、祭祀及祖先墳地等費用。其中一名兄長後來過世，存放在他名下的款項，因而發生是否應列入遺產的爭議。

家屬主張，當時缺乏相關知識，沒有訂定書面管理契約，但費用領取及支付都有紀錄，並提出存摺影本、支出明細及收據，強調款項用於共同支出，部分定存則為預留購買祖先墳地的資金，盡量不動用。

不過，國稅局查得，父親部分存款轉入哥哥帳戶時，帳戶已有哥哥自己的資金，後續又有年金、利息等款項存入；另有款項提領後，與其他現金合併轉存哥哥的定存帳戶，資金及利息已有混同情形。

母親生活費也由不同家人及母親的帳戶支付，購買祖先墳地的230萬元則由多名親屬共同出資，並非統一由所稱公款支應，難以區分共有款項與個人資金。

財政部指出，存摺及收據可以說明資金流向，卻不足以證明款項屬於兄弟姊妹共有。這8筆存款長期以哥哥名義存放，持續由他支配運用，家屬又未能提出足以證明共有、代管關係的資料，因此仍應列入哥哥遺產，維持原核定。