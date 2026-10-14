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車輛損壞待報廢停路邊 北市稅處：牌照註銷仍小心補稅又受罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

車輛損壞無法修復，準備報廢前暫停路邊，竟也可能挨罰！臺北市稅捐稽徵處提醒，車輛即使已無法行駛，只要牌照遭註銷，在重新領牌或完成報廢程序之前，只要停放於公共道路，就可能被補徵使用牌照稅，並處應納稅額2倍以下罰鍰。以常見的1,600cc自用小客車為例，除補徵每年使用牌照稅7,120元，最高還可能被罰1萬4,240元，民眾不可不慎。

臺北市稅捐稽徵處指出，民眾常因車輛損壞、長期閒置、逾期未驗車，或原車主過世等原因，未及時處理車輛牌照及報廢事宜，誤以為只要不開車上路，就不會違反規定。但依《使用牌照稅法》第28條第2項規定，車輛牌照一旦報停、繳銷或註銷，不論行駛或停放於公共道路，都可能涉及違規使用公共道路，遭查獲後須依法補稅及受罰。

稅捐處舉例，甲君的車輛因損壞無法修復，多年未驗車，車牌也早已遺失，牌照遭到註銷。後來甲君準備辦理報廢，為了等待業者到場拖吊，先將車輛從倉庫移至路邊停放，沒想到因此遭警方查獲。甲君雖然沒有打算繼續使用車輛，只是暫時停放在路邊等待拖吊，但仍可能因使用公共道路而遭補稅及裁罰。

另一個常見情況則是家中長輩過世留下車輛。乙君的父親過世後，家屬未及時辦理繼承過戶或報廢，車輛因逾期未驗車遭註銷牌照，後來停放在路邊時遭查獲，同樣面臨補徵使用牌照稅及罰鍰的問題。

稅捐處強調，使用公共道路不以實際行駛為限，停放或臨時停放在公共道路，也可能被認定為使用公共道路。因此，車輛即使已經損壞、無法修復，或僅是等待拖吊報廢，只要牌照已遭註銷，就不能因此忽略相關規定。

稅捐處提醒，車輛若已無法使用、長期閒置，或原車主過世，車主及繼承人應盡早向監理機關確認牌照狀態，並依實際情形辦理過戶、報停、繳銷或報廢。若車輛已遭註銷牌照，應避免行駛或停放於公共道路，並妥善安排拖吊及報廢事宜，以免原本只是想處理閒置車輛，反而增加補稅及受罰的負擔。

牌照稅 北市 修復

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