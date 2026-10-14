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雲端發票中獎組數可望再加碼 莊翠雲：視預算額度、提高民眾中獎機會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

立法委員楊瓊瓔14日質詢指出，雲端發票不僅能提升便利性，也可避免民眾因紙本發票遺失而無法領獎，建議財政部持續增加誘因，鼓勵民眾使用雲端發票。財政部長莊翠雲回應，明年將視立法院通過的預算額度規劃，若有更多預算，希望讓民眾有更大的中獎機會。

立法院財政委員會14日邀請財政部進行業務報告。楊瓊瓔質詢時表示，目前雲端發票使用率約68%，雖然已有一定成效，但仍希望朝全面普及的方向推動。她指出，紙本發票容易遺失，民眾即使中獎，也可能因找不到發票而無法領獎，雲端發票則可減少這類問題。她認為，財政部應思考如何透過更多誘因，持續提高民眾使用意願。

莊翠雲回應，感謝委員肯定雲端發票政策，財政部也將持續推廣統一發票兌獎APP。該APP已於今年7月1日改版，並提供載具等功能，希望吸引更多民眾使用。除了消費者端，楊瓊瓔也提醒，財政部應加強向小商家推廣雲端發票，當消費者更願意使用雲端發票，也能進一步促使商家配合使用，形成正向循環。

針對明年是否增加雲端發票的獎勵誘因，莊翠雲表示，仍須視立法院通過的預算額度而定。楊瓊瓔則指出，今年增加相關誘因後已有不錯的效果，希望明年能持續朝增加獎勵的方向規劃。莊翠雲表示，財政部希望透過相關措施，提高民眾使用雲端發票的中獎機會。

楊瓊瓔強調，推動數位轉型不應只停留在技術或制度層面，更重要的是讓民眾實際感受到政策帶來的好處，將數位轉型成果轉化為全民有感的政策紅利。

雲端發票 額度 莊翠雲

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