普發現金增至二萬？ 財長莊翠雲未表態 僅說稅收實徵數和預算數差不多

在野立委認為今年稅收超徵約6000億元，主張普發現金兩萬元。財政部長莊翠雲今天表示，今年1至9月全國稅收較去年同期增加7000億元，其中，中央政府增加2500億元、地方政府增加4500億元。至於今年稅收是否會大幅超徵？莊翠雲說，今年稅收實徵數和預算數應該差不多。

立法院財政委員會今天邀請財長莊翠雲業務報告，林德福、賴士葆、吳秉叡、郭國文等朝野立委關切普發現金事宜。莊翠雲指出，今年一到九月全國稅收增加7000億元，主因為財劃法修法後，營業稅劃歸地方所致。

立委吳秉叡關切立法院審定今年稅課收入增加6000億元，今年實際稅收有無辦法達到？莊翠雲說，累計今年前九月實徵稅收3兆5714億元，達成率78.8%，達成率符合前三季的情況，至於今年稅收實徵數和預算數應該差不多。

針對明年度中央政府總預算編列普發現金1萬元，莊翠雲表示，普發1萬元編在116年預算案，是以歲入歲出平衡、不排擠其他施政、以及合法合憲的原則。發放時程方面，如果民眾要在明年春節前領到，立法院要在明年1月2日三讀通過、1月20日總統公布實施，雖然變數很多，但民眾對普發現金有很高期許。