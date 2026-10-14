普發2萬為何須舉債 財長：中央新增稅收僅2500億

國民黨立法院黨團主張以特別預算加碼普發現金至新台幣2萬元，質疑財政部為何須舉債發放。財政部長莊翠雲今天表示，今年前9月全國稅收較去年同期增加約7000億元，但受到財政收支劃分法修法影響，中央政府新增稅收約2500億元，地方政府則新增4500億元，也就是說，地方取得新增稅收數比中央多2000億元。

116年度中央政府總預算案，編列普發現金預算2357億元，國民黨立法院黨團主張加碼至普發2萬元，相關特別條例草案已付委審查，不過財政部說明，如此一來發放金額將超過4700億元，勢必要舉債發放，恐衝擊財政穩健。

立法院財政委員會今天邀請莊翠雲率財政部所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委林德福、賴士葆質詢時均關注，財政部主張普發現金加碼至2萬元須舉債的試算基準為何。莊翠雲說明，今年前9月全國稅收比去年同期增加約7000億元，其中中央政府約增加2500億元，地方政府則增加約4500億元，主要是財政收支劃分法修正後，營業稅稅收95.5%撥付地方。

莊翠雲表示，明年度中央政府總預算案編列「AI紅利全民共享」普發現金，是因為編列預算時就歲收歲入作評估後，在沒有增加實質舉債情況下，包括社福、醫療、教育、國防等施政計劃都沒有受到排擠。

對於林德福詢問，為何不以特別預算編列普發現金預算，莊翠雲解釋，總預算和特別預算在預算法裡面是相輔相成的，編列特別預算有一定的條件，如在總預算無法納編時才編列特別預算。

莊翠雲也提到，今年除了今年度總預算案之外，行政院也提出追加預算案，需要支出6076億元用於社福、災後重建、穩定民生、強化國防等，因此今年必須舉債2085億元。

莊翠雲說，「AI紅利全民共享」普發現金是編列在明年度總預算案，由於社會各界希望政府盡快發放，且要在農曆年前發放，因此財政部已提前進行前置作業，但真正發錢得待立法院審議通過；至於若立法院通過普發2萬元的特別條例，則涉及要有特別預算、財源、額度是多少等。

民進黨立委吳秉叡質詢時則提到，財政部長年在預算實收估計過於保守，使得課稅收入實徵數超過預算數，呼籲財政部勿過於保守。莊翠雲說明，財政部持續精進並組成專案小組，邀請各方專家學者及機關研議，希望預算數能夠更接近實徵數。