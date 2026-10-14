9月證交稅534億 連14紅！前九月總稅收3.5兆

財政部昨（13）日公布前九月總稅收3.5兆元，創同期新高，年增24.4％。其中9月證交稅實徵534億元，年增71.2％、連14紅，不過因台股9月量縮，成長幅度已趨緩，且實徵淨額已連三月呈現月減。

另外，立法院三讀今年度總預算後，在稅收預算方面大幅加碼6,000億元，對全年稅收達標形成壓力，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，包括股市、房市等外在不確定因素仍存，今年稅收能否達標還須再觀察。

近一年證交稅概況

財政部昨日公布，9月總稅收入帳4,965億元，年增19.6％，前九月實徵3兆5,714億元，年增24.4％。

主要稅目方面，9月僅營業稅刷新單月新高；同月新高則包含關稅、營所稅、證交稅、期交稅、營業稅、印花稅、總稅收；前九月稅收創同期新高者包含關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅及總稅收。

9月稅收以營業稅、營所稅及證交稅增加較多。證交稅方面，9月台股呈先跌後漲、高檔震盪，仍呈價漲量縮格局，當月上市櫃股票日均成交值1兆317億元，月減5.8％，使當月證交稅降至534億元，月減1.1％，但年增71.2%；累計前九月證交稅5,060億元，年增1.6倍。

寫單月新高的營業稅，9月入帳1,414億元，年增26.6％，受惠內需表現穩定，加上電子零組件、資通視聽產品進口代徵稅額增加，同時在出口暢旺下，外銷退稅增加而抵銷部分漲幅，綜合下來營業稅有逾二成六成長。

立法院三讀總預算後，稅收預算較原本財政部編列增加6,000億元，增加部分主要分配4,524億元到證交稅，換算下來，接下來每個月證交稅平均要達654億元才能達成目標，挑戰不小。