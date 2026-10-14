房屋稅一次最多課16個月

房屋稅一期通常課徵12個月，但部分房屋稅單，可能一次計收16個月。台南市稅務局提醒，房屋若在每年3月至6月間新建、增建或改建完成，因已超過當年納稅義務基準日，這段期間的房屋稅會併入下一期課徵。

稅務局提醒，民眾買賣房屋時，應確認起課時間及稅負歸屬，避免交屋後產生爭議。

稅務局表示，房屋稅新制自2024年7月1日起施行，課徵方式由過去按月計徵改為按年課徵，並以每年2月最後一天為納稅義務基準日。當天持有房屋的人，就是當年期房屋稅的納稅義務人。

舉例來說，一棟新建房屋於2026年3月1日完成，並開始起課房屋稅，已超過當年2月28日納稅義務基準日，3月至6月共四個月房屋稅，會併入2027年期房屋稅，於2027年5月一併開徵16個月房屋稅。