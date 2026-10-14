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TISA租稅優惠 獲共識

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠有譜，財政部次長陳勇勝昨（13）日鬆口表示，財政部與金管會已達成初步共識，方向朝提供免稅優惠規劃，但實際免稅額度、新制施行日期等，仍待進一步討論，施行時程要視修法進度而定。

陳勇勝昨日出席國產署辦公廳舍改建案開工典禮，他在接受聯訪時表示，現在0到18歲是國家養、政府養，TISA的規劃方向是鼓勵民眾為自己或小孩存一桶金。

外界期待財政部提供TISA租稅優惠，擴大參與誘因，陳勇勝指出，這項議題已討論很久，目前仍在研究階段，財政部與金管會會持續溝通，希望找到最適合的方式，讓民眾受益。

先前傳出，財金部會已達初步共識，規劃修訂《證券投資信託及顧問法》，不去動到《所得稅法》，開立TISA專戶申購基金的民眾，每年投資本金享有最高2.4萬元免稅額度。

對此，陳勇勝表示，初步共識方向涉及免稅額度，實際金額仍在討論中，相關細節仍需與金管會進一步研議。

陳勇勝指出，目前金管會還未提出稅式支出評估報告，還在研究階段，財政部會跟金管會一同努力。他也強調，法案修正必須考量各個面向，從稽徵、實務層面到是否有利於民眾、能否帶來正面效益，都必須納入考量。至於新制何時上路，仍須視金管會後續規劃、送案立法院及審查等修法程序而定。

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