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房地合一稅 紅翻黑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（13）日公布9月個人房地合一稅44億元，年減0.3％，在前一個月短暫正成長後，又再度翻黑；另外，企業房地合一稅也在9月入帳，共實徵375億元，若不考慮遞延入帳稅收，將是史上第一次呈現衰退，年減6.2％。

另外，房地交易相關的其餘兩稅目，包含土增稅、契稅9月均呈雙位數成長，分別年增26.6％與19.9％。

觀察前九月走勢，契稅年增9.9％，是房地三稅中唯一成長；土增稅年減2.8％、個人房地合一稅年減1％，都仍是衰退，但減幅收斂。

房地合一稅9月實徵44億元，年減0.3％，又以桃園、高雄年減較多。累計前九月實徵386億元，年減1％。

另外企業今年5月申報的房地合一稅，也於9月入帳，合計報繳375億元，年減6.2％，反映去年交易趨冷。

9月土增稅實徵56億元，年增26.6％。契稅實徵16億元，年增19.9％，月增25.9％，呈年、月雙增。

房地合一稅 土增稅 財政部

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