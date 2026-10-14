財政部昨（13）日公布9月個人房地合一稅44億元，年減0.3％，在前一個月短暫正成長後，又再度翻黑；另外，企業房地合一稅也在9月入帳，共實徵375億元，若不考慮遞延入帳稅收，將是史上第一次呈現衰退，年減6.2％。

2026-10-14 02:33