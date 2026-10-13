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9月稅收年增近兩成 證交稅出現連三月減

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部13日公布最新全國賦稅收入統計。9月實徵淨額4,965億元，年增19.6％，累計1至9月實徵淨額3兆5,714億元，年增24.4％。值得注意的是，證交稅受到上市上櫃股票平均每日成交值影響，9月實徵淨額534億元、出現連三月減。

累計1至9月實徵淨額占累計分配預算數115.0％，占全年預算數78.8％。在達成率的部分，財政部解釋，中央政府總預算於9月18日公布，稅課收入較原預算案提高6,000億元，併計地方政府及特種基金後，全國稅課收入較預算案提高5,852億元，因此修正依法定數計算預算達成率。

9月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅增加297億元、營利事業所得稅增加254億元及證券交易稅增加222億元較多。累計1至9月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加3,077億元、營利事業所得稅增加1,853億元及營業稅增加1,203億元較多。

營業稅9月實徵淨額1,414億元，較上年同月增加297億元、年增26.6％，累計1至9月實徵淨額6,230億元，較上年同期增加1,203億元、年增23.9％，均因內需穩定，加以電子零組件、資通與視聽產品等進口代徵稅額增加，惟出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

台股9月及累計1至9月上市上櫃股票平均每日成交值為1兆317億元、1兆1,461億元，分別較上年同期增加6,006億元、4,451億元、年增71.8％、1.6倍。也連帶影響9月證交稅實徵淨額534億元，較上年同月增加222億元、年增71.2％；累計1至9月實徵淨額5,060億元，較上年同期增加3,077億元、年增1.6倍。

財政部 證交稅

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