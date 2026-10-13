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隔14年才發現漏報扣除額！ 她回頭討母親遺產稅遭駁回

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
遺產稅採申報制，除了土地、房屋、存款等財產，扣除額及不計入遺產總額的項目，也應由納稅人檢附證明，供國稅局審核。示意圖。圖／123RF
遺產稅採申報制，除了土地、房屋、存款等財產，扣除額及不計入遺產總額的項目，也應由納稅人檢附證明，供國稅局審核。示意圖。圖／123RF

辦理哥哥的遺產稅，才發現母親當年的遺產稅漏報一項扣除額，還能申請退稅嗎？一名繼承人在母親過世多年後，因處理哥哥遺產，發現同一筆土地可列報公共設施保留地扣除額，於是回頭申請更正母親的遺產稅，卻因相隔14年，面臨退稅期限的難題。

案件中，當事人的母親於2009年過世，繼承人隔年申報遺產稅，經國稅局核定遺產總額約2,186萬元、應納稅額約87.5萬元。繼承人繳清稅款，也未申請復查，案件隨後確定。

直到2024年，當事人辦理哥哥的遺產稅，看見核定通知書列有「公共設施保留地扣除額」，才發現母親當年留下的同一筆土地，未列報這項扣除額。當事人因此檢附土地使用分區等證明，要求更正原核定並退稅。

當事人主張，自己出生於香港，不熟悉台灣法律，當年不知道可以申報這項扣除額，國稅局也未主動調查；如今因哥哥的遺產稅案才發現，應依新的發現重新審查。

不過，財政部指出，遺產稅採申報制，除了土地、房屋、存款等財產，扣除額及不計入遺產總額的項目，也應由納稅義務人檢附證明，供國稅局審核。本案當年申報土地時，填報地目為「建」，未檢附公共設施保留地證明，國稅局依當時資料核定，尚難認定有可歸責於政府機關的錯誤。

至於漏報扣除額，財政部認為屬當事人自行適用法令錯誤，原可依當時規定，自繳稅日起五年內申請退稅。但本案2010年4月繳清稅款，退稅期限已於2015年4月屆滿，直到2024年才提出申請，已經太晚。

雖然後來修法延長退稅期限，但本案請求權在新制施行前就已屆滿，無法因此重新取得退稅機會。當事人另要求重開行政程序，也因案件確定後已超過五年法定期限，遭到否准，財政部最後駁回。

這件案例的關鍵，不只在土地能否適用扣除額，還包括申報時有沒有提出證明，以及發現漏報後是否仍在退稅期限內。即使後來在另一件繼承案中獲准扣除，也不代表多年以前的稅單就能重新更正退稅。

遺產稅 國稅局

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