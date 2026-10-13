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房子後來判給別人 他先繳的67萬元遺產稅為何拿不回？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
先繳遺產稅與最後分到多少遺產，是兩個不同問題。此為示意圖。圖／123RF
先繳遺產稅與最後分到多少遺產，是兩個不同問題。此為示意圖。圖／123RF

配偶過世後，先繳清遺產稅，沒想到多年後法院判決，部分房地必須移轉給另一名受遺贈人。當事人認為，房子既然不是自己拿到，相關稅款也不該由自己負擔，於是向國稅局申請退稅，卻遭拒絕。房子歸誰與稅款由誰負擔，為何會出現落差？

這起案件中，當事人的配偶於2016年過世，當事人申報遺產稅時，僅列報自己一名繼承人，未提出遺囑主張另有受遺贈人。國稅局核定遺產總額約2,630萬元、應納遺產稅約67萬元，當事人隨後繳清。

不過，遺產歸屬另有爭議。多年後，法院確認亡者第二份遺囑有效，判當事人應將其中一筆台北市房地移轉給受遺贈人，並於2023年確定。當事人認為，既然這筆房地不是自己繼承，相關遺產稅就應由取得房地的人負擔，因此申請更正及退稅。

財政部審議後認為，這筆房地原本就屬於亡者遺產，應計入遺產總額課稅。當事人也未爭執原先核定的遺產總額及應納稅額，因此並沒有國稅局多收稅款的情形。

關鍵在於，我國採「總遺產稅制」，先就亡者留下的全部遺產計算稅額，而非按照每個人實際分到的財產，分別計算個人的遺產稅。無遺囑執行人時，繼承人及受遺贈人為納稅義務人，對同一筆遺產稅負連帶繳納責任。有人先繳清後，若涉及替其他人負擔其應分擔的部分，可循民事途徑求償，不等於能向國稅局申請退稅。

此外，這個案件也不能單純理解成「房子沒拿到，稅款卻全白繳」。法院判決除要求當事人移轉房地，也要求受遺贈人給付約596萬元；這筆款項的計算，已涉及當事人的特留分，以及已繳遺產稅、房屋稅、地價稅等因素。

財政部最後認定，原核定並無溢繳稅款，當事人主張受遺贈人應負擔相關稅額，屬於雙方內部如何分擔的私權問題，因此駁回訴願。這件案例提醒，先繳遺產稅與最後分到多少遺產，是兩個不同問題；若遺產歸屬仍有爭議，也須一併釐清稅款由誰負擔。

房子 遺產稅

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