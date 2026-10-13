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中國大陸聚醯胺薄膜初步認定傾銷 10月19日起臨時課徵反傾銷稅4個月

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部關務署13日表示，針對自中國大陸產製進口的特定聚醯胺薄膜反傾銷稅調查案，財政部及經濟部初步認定有傾銷情事，且已對國內產業造成實質損害。為防止國內產業在調查期間持續受損，財政部公告自19日起臨時課徵反傾銷稅，為期4個月。

關務署指出，本案傾銷初步調查結果經財政部關稅稅率審議小組於9月24日召開第72次會議審議，決議初步認定除運城集團外，其餘中國大陸涉案廠商均有傾銷事實，並依不同廠商訂定臨時課徵稅率。其中，運城集團旗下昆山運城塑業有限公司、運城其龍新材料有限公司及鶴山運城新材料有限公司，臨時課徵稅率均為0%，其他製造商或出口商則適用40.21%的臨時課徵稅率。

關務署進一步說明，依《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》第14條及第16條規定，財政部應於初步認定公告翌日起60日內，完成有無傾銷的最後認定。若最後認定確有傾銷事實，將移請經濟部於40日內完成傾銷是否損害我國產業的最後調查認定。

後續財政部於接獲經濟部認定損害我國產業通知的翌日起10日內，將案件提交關稅稅率審議小組審議。審議小組除以傾銷及產業損害等因素作為主要認定基礎，也得考量案件對國家整體經濟利益的影響，決議是否正式課徵反傾銷稅。

反傾銷稅 中國大陸 關務署

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