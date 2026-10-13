把土地送給另一半 現在沒繳的土增稅日後轉手怎麼算？

夫妻間贈與土地，可以申請不課徵土地增值稅，但不代表這筆稅就此免除。花蓮稅務局提醒，這項規定是將課稅時間延後，日後受贈配偶再把土地移轉給第三人，仍須回頭計算土地漲價的稅負，贈與前應一併考量未來移轉計畫。

依土地稅法第28條之2規定，夫妻相互贈與土地，可在申報土增稅時，選擇申請不課徵。不過，這並非永久免稅，而是當下暫時不課稅，留待日後移轉時再行課徵。

至於日後如何計算，稅務局說明，受贈配偶將土地移轉給第三人時，會以第一次夫妻贈與前的原規定地價或前次移轉現值，作為計算土地漲價的起點，不會因為夫妻間贈與，就重新起算。

也就是說，夫妻贈與前累積的土地漲價，仍會納入日後移轉時的課稅計算。土地若經過多年持有，漲價幅度可能較大，計算出的土地漲價總數額也可能增加，進而適用較高的土增稅稅率。

稅務局提醒，夫妻贈與土地並非只能選擇不課徵，也可以選擇當下繳納土增稅，哪種方式較適合，仍須依自身財產規劃、土地未來漲價情形及移轉時機，評估不同選擇的稅負，不能只因眼前不用繳稅，就認為一定比較有利。