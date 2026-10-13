房屋稅一次收到16個月稅單算錯了？稅務局算給你聽

房屋稅一期通常課徵12個月，但部分房屋的稅單，可能一次計收16個月。台南稅務局提醒，房屋若在每年3月至6月間新建、增建或改建完成，因已超過當年納稅義務基準日，這段期間的房屋稅會併入下一期課徵。民眾買賣房屋時，應確認起課時間及稅負歸屬，避免交屋後產生爭議。

稅務局表示，房屋稅新制自2024年7月1日起施行，課徵方式由過去按月計徵改為按年課徵，並以每年2月最後一天為納稅義務基準日。當天持有房屋的人，就是當年期房屋稅的納稅義務人。

稅務局解釋，每期房屋稅的課稅期間，為前一年7月1日至當年6月30日，共12個月。不過，若房屋在當年3月1日至6月30日間新建、增建或改建完成，因已超過2月底的基準日，這段期間應繳的房屋稅，會併入下一期一併課徵，因此下一期稅單涵蓋的期間可能超過12個月，最長達16個月。

舉例來說，假設一棟新建房屋於2026年3月1日完成，並開始起課房屋稅，由於已超過當年2月28日的納稅義務基準日，3月至6月共四個月的房屋稅，會併入2027年期房屋稅，於2027年5月一併開徵。

也就是說，屋主2027年繳納的房屋稅，課稅期間將從2026年3月1日起，算至2027年6月30日，共16個月。其中四個月是前一期併入課徵的稅額，其餘12個月則是當期正常課稅期間，並非同一段期間被重複課稅。

稅務局提醒，購屋或售屋時，除了確認房屋何時開始起課，也應留意每年2月底的納稅義務基準日。尤其房屋在3月至6月間新建、增建或改建完成，相關稅額將併入下一期繳納，買賣雙方宜事先確認由誰負擔，避免對稅單涵蓋期間及付款責任認知不同，影響自身權益。