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出租房優稅 掌握三重點
出租房屋租約到期，即使續租給同一名房客，也要重新申請房屋稅優惠。新竹縣稅務局提醒，房屋稅2.0實施後，符合規定的出租房屋可適用1.6%至2.4%優惠稅率，房東應掌握三項重點。
第一，確認租約期限。出租房屋優惠並非申請一次就永久有效，租約到期後，不論與原房客續約，或更換房客簽訂新約，只要房屋繼續出租，都須重新提出申請，優惠不會自動延續。
第二，把握申請期限。以2027年期房屋稅為例，房東應於2027年3月22日前，也就是開徵前40天，檢附最新租賃契約書及屋主身分證影本，向稅務局重新申請。
第三，如實申報租賃所得。房東於每年5月辦理綜所稅申報時，應依規定申報租賃所得，且須達到財政部規定的當地一般租金標準，才能符合出租房屋優惠條件，並非只要有出租事實及租約，就一定能適用較低稅率。
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