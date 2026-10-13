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遺產稅身障扣除 有條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾申報遺產稅時，若往生者的配偶、及子女等直系血親卑親屬，或父母符合身心障礙資格，可列報特別扣除額。財政部中區國稅局提醒，2026年發生的繼承案件，每名符合資格的家屬可從遺產總額多扣除693萬元，但若身心障礙者是往生者本人，則不能適用。

國稅局表示，依遺贈稅法規定，適用對象須為身心障礙者權益保障法規定的「重度」以上身心障礙者，或精神衛生法規定的「嚴重」病人。

近期有民眾臨櫃申報遺產稅，未列報身障特別扣除額。承辦人員審查往生者配偶戶籍謄本時，發現記事欄記載受監護宣告事項，便主動詢問，輔導民眾提供重度以上身障證明文件，補列扣除額，協助減輕稅負。

但戶籍謄本上受監護宣告記載，只是承辦人員進一步確認資格的線索，申報時仍須檢附符合規定的證明，不能僅憑受監護宣告就認定可適用，民眾整理申報資料時，應一併確認家屬資格。

遺產稅 身障 國稅局

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