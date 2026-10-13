研發軟體抵稅 須專案認定

財政部北區國稅局表示，企業購買研發用軟體費用，若要適用《產業創新條例》投資抵減，必須在規定期限內申請專案認定，核准後才能適用租稅優惠。

產創條例提供研發投資抵減租稅優惠，可在支出金額15％內抵減當年度營所稅，或支出金額10％內抵減三年內各年度營所稅。

北區國稅局表示，隨著企業數位轉型及研發技術升級，購置軟體、特殊資料庫或系統，已成為提升自主研發能力的方式。

依「公司或有限合夥事業研究發展支出適用投資抵減辦法」規定，專為研發購買上述軟體費用，應在費用發生、首次攤折或分攤支出年度的營所稅結算申報期間開始前三個月起，至申報截止日內，向中央目的事業主管機關提出申請。

因此，企業除了準備營所稅申報資料，也應確認研發支出是否涉及須專案認定的項目，並掌握申請時程。向國稅局申報投資抵減，與向中央目的事業主管機關申請認定，是兩項程序。

舉例來說，甲公司辦理2024年度營所稅結算申報時，列報研發支出500萬元，選擇按15%抵減率，抵減當年度應納營所稅75萬元。但國稅局查核發現，其中200萬元為專供研發使用的電腦軟體程式費用，未在期限內申請專案認定。

甲公司採曆年制，該筆費用原應於2025年2月1日至5月31日申請認定，後因2024年度營所稅結算申報期間公告延長，認定申請截止日也延至2025年6月30日，但公司仍未按期提出申請。

由於不符合規定，國稅局剔除該筆200萬元研發支出，按15%抵減率計算，調減投資抵減稅額30萬元，並補徵營所稅30萬元。國稅局提醒，企業應提前盤點需要專案認定的研發費用，不能等到申報抵減時才處理，以免因程序疏漏失去租稅優惠。

國稅局強調，企業購買軟體投入研發，不代表相關支出就能直接適用投資抵減。專供研發使用的專業性或特殊性資料庫、軟體程式及系統費用，須在規定期限內申請專案認定，經核准後才能列入抵減，若漏辦可能遭剔除並補稅。