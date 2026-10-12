國產基地續租換約近4萬戶辦竣 逾7萬戶須於明年底前申請

財政部國有財產署12日表示，國產署經管國有基地租約逾11萬戶，截至今年9月，已有近4萬戶承租人完成續租換約。國產署提醒，尚未辦理續租換約的國有基地承租人，務必於2027年12月31日前提出申請，以免影響承租權益；同時，為便利承租人辦理續約，國產署提供多元申請管道，並辦理在地駐點及到府換約服務，協助偏遠地區民眾、高齡長者及行動不便者完成手續。

國產署表示，國有基地租約數量龐大且遍及全國，為方便承租人申請續租，各分署、辦事處自今年起主動提供在地換約服務，提供多元申請管道，承租人可選擇臨櫃申請、通訊（郵遞）申請、線上申請或跨轄區（非轄管土地之國產署其他分署、辦事處）申請。截至今年9月，已辦理在地駐點換約153場次、到府換約128人次，並透過多方宣傳及主動書面通知，協助承租人辦理續約。

國產署指出，完成續租換約後，承租人可繼續合法使用國有基地，維持租賃關係；承租人繳納的租金，也可為政府提供長期穩定的歲入來源，增裕國庫收益。

國產署提醒，尚未辦理續租換約的國有基地承租人，務必於2027年12月31日前提出申請，以免影響承租權益。申請時須檢附申請書、原租約及身分證明文件；若原租約遺失，可改附租約遺失切結書。

經出租機關查明承租人無違約使用、欠繳租金等情事，且符合續租規定後，即可核發新約，換約後租期至2035年12月31日。承租人可依自身需求，選擇臨櫃、郵遞、線上或跨轄區方式申請，也可利用各分署、辦事處提供的在地駐點及到府換約服務。