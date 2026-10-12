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財部：逾7萬戶國有基地承租人未換約 期限至明年底

中央社／ 台北12日電
逾7萬戶國有基地承租人未換約，期限至明年底。圖／AI生成
逾7萬戶國有基地承租人未換約，期限至明年底。圖／AI生成

財政部國產署今年起受理國有基地承租人申請續租換約，根據統計，截至今年9月仍有逾7萬戶尚未換約，提醒承租人明年底前須提出續租申請，亦可善用在地駐點換約、到府換約等服務。

財政部國產署副署長郭曉蓉今天於例行記者會表示，國產署經管國有基地租約逾11萬戶，數量龐大且遍及全國，為方便承租人申請續租，國產署分署、辦事處主動出擊提供在地換約服務。

郭曉蓉說明，截至今年9月，已辦理在地駐點換約服務共153場次、到府換約服務共128人次，透過多方宣傳及主動書面通知，近4萬戶承租人已辦竣續租換約手續，確保租賃關係得以延續，承租人可繼續享有合法使用權，於國有基地上安居樂業。

郭曉蓉表示，承租人所繳納的租金，亦提供政府長期穩定歲入來源，增裕國庫收益，永續財政收入。

郭曉蓉說明，國有基地承租人申請續租換約，可選擇臨櫃申請、通訊（郵遞）申請、線上申請或跨轄區（非轄管土地的國產署其他分署、辦事處）申請。

郭曉蓉提醒，尚未申請續租換約的國有基地承租人，請務必於期限明年12月31日前提出續租申請，以免影響承租國有基地權益。申請續租時只需檢附申請書、原租約（遺失者可檢附租約遺失切結書）及身分證明文件等，經出租機關查明承租人無違約使用、欠繳租金等情事，符合續租規定即同意核發新約，換約後租期至124年12月31日。

國產署 承租人 財政部

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