繳遺產稅不用全體點頭？動用死者存款有兩種同意門檻

遺產稅還有爭議，其他繼承人能先用死者的存款繳稅嗎？就有一名繼承人認為稅額尚未核定正確，反對先繳，但其他繼承人已取得符合法定門檻的同意，申請動用亡者存款繳納約323萬元遺產稅，獲國稅局核准。當事人不服提起訴願，遭財政部駁回。

案件中，當事人的哥哥於2022年2月過世，國稅局原核定遺產稅約479萬元。當事人認為部分土地屬農地及道路，申請更正，經國稅局查核，增列公共設施保留地扣除額約1,060萬元、農地農用扣除額約506萬元，將遺產稅調降為322萬6,624元。

當事人也曾與另外兩名繼承人共同申請，用亡兄在遠東銀行的存款繳稅，但三人的應繼分合計僅七分之三。國稅局通知補足符合法定同意門檻的文件，當事人未完成補正。

之後，另一名繼承人在繳納期限內提出申請，附上包括再轉繼承人在內的九人同意書，申請用亡者在永豐銀行的存款繳納遺產稅。同意者的應繼分合計為七分之四，國稅局審查認定符合規定，因此核准辦理，並通知其他繼承人。

當事人不服，認為遺產中的四筆土地是供公眾使用的道路，應予減免，要求先核定正確稅額再繳納，並對國稅局核准動用存款繳稅的函文提起訴願。

財政部指出，依本案適用規定，申請以死者留在金融機構的存款繳納遺產稅，不必取得全體繼承人同意，只要繼承人過半數，且同意者的應繼分合計過半數，或同意者的應繼分合計超過三分之二，即可提出申請。

本案九名同意者已符合規定，國稅局核准使用存款繳稅，並無違法或不當。當事人雖另對更正後的遺產稅核定申請復查，也不能據此認定核准繳稅的處分有問題，因此財政部駁回訴願。

至於四筆道路用地是否應減免，屬於遺產稅額核定的爭議，不在這次訴願審理範圍，當時已由國稅局另循復查程序審理。也就是說，能否使用遺留存款繳稅與稅額是否正確是不同問題，不能混為一談。