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父子賣同一塊祖傳土地 為何兒子漏報稅挨罰百萬？

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
男子與父親一起出售同一塊祖傳土地，誤認兩人的持分課稅方式相同。示意圖。聯合報系資料照
男子與父親一起出售同一塊祖傳土地，誤認兩人的持分課稅方式相同。示意圖。聯合報系資料照

父子一起賣祖傳土地，課稅方式卻可能不同。就有一名男子與父親共同出售土地，以為自己的持分與父親適用相同課稅方式，未申報房地合一稅，遭裁罰逾123萬元，到底問題出在哪裡？

本案中，這塊位於雲林的土地原為男子祖父所有，祖父過世後由父親繼承。父親於2016年5月將四分之三持分贈與妻子，自己保留四分之一；母親於2018年過世後，再由男子繼承母親的持分。

父子於2020年共同出售土地，總價4,505萬元，並於同年11月完成移轉登記。不過，男子未就自己出售的四分之三持分，在移轉登記次日起30日內申報房地合一稅，遭國稅局查獲。

國稅局核定，男子持分的成交價為3,378萬餘元，扣除取得成本、相關費用及土地漲價總數額後，課稅所得約1,934萬元。持有期間併計母親持有期間，依當時適用的20%稅率，核定應納稅額386萬8,163元，另裁處約155萬元罰鍰。

男子不服，主張土地是祖父傳承下來，母親罹癌後要求父親贈與土地，但因領取權狀通知問題，未能在2015年底前完成贈與。他也表示，出售時因承辦代書誤判而漏報，並非有意逃漏稅，且已繳清本稅，希望減輕或免除罰鍰。

國稅局復查時考量，男子與父親一起出售同一塊祖傳土地，誤認兩人的持分課稅方式相同，與一般單純未申報案件相比，應受責難程度較低，因此再減輕罰鍰，改處123萬7,812元。

不過，財政部認為，男子出售的持分，母親受贈及男子繼承的時間均在2016年房地合一稅上路之後，屬課稅範圍，依法應自行申報，不能等國稅局通知才辦理。男子仍有應注意而未注意的過失，原處分也已考量案件情節減輕罰鍰，因此駁回。

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