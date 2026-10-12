快訊

學術黑市／退休師化身學術地下教練 見證黑色產業鏈

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

俄國與北韓跨國公路橋開通！俄朝利益輸送無上限？

聽新聞
0:00 / 0:00

遺產稅繳清就能過戶？很多人漏掉這動作影響後續登記

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
遺產稅與地方稅是不同的稅目，取得遺產稅證明，不代表被繼承人生前的地方稅已全部繳清。示意圖。（取自pexels）
遺產稅與地方稅是不同的稅目，取得遺產稅證明，不代表被繼承人生前的地方稅已全部繳清。示意圖。（取自pexels）

拿到遺產稅繳清或免稅證明，還不能漏掉地「查欠」這一步。高雄稅捐處提醒，民眾辦理繼承登記前，須確認被繼承人是否欠繳房屋稅、地價稅或使用牌照稅等地方稅，若有欠稅，應先繳清，才能辦理後續遺產分割或不動產繼承登記。

稅捐處表示，辦理繼承登記，除了取得國稅局核發的遺產稅繳納或免納證明書，還須向地方稅捐機關完成查欠。遺產稅與地方稅是不同的稅目，取得遺產稅證明，不代表被繼承人生前的地方稅已全部繳清。

依《稅捐稽徵法》第14條規定，被繼承人若留下未繳的稅捐，須先繳清，才能進行後續遺產分割或不動產繼承登記。民眾若只處理遺產稅，漏查地方稅欠稅，可能影響後續登記程序。

查欠不一定要跑臨櫃。稅捐處說明，民眾可透過「地方稅網路申報作業系統」，點選「繼承案件地方稅線上查欠」，查詢是否有欠繳地方稅。

經查無欠繳地方稅者，可免檢附遺產稅紙本文件，直接前往地政機關辦理登記；若查有欠稅，仍須至各地方稅捐稽徵機關臨櫃辦理查欠，並繳清稅款後，才能辦理不動產繼承登記。

遺產稅 牌照稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

房產辦理分割 要繳印花稅

地價稅不是一筆地一張單！沒看清楚恐重複繳稅

「台版地面師」盜領1.4億獨居者遺產 主謀蔡尚岳二審加重改判20年徒刑

補稅提訴願 須繳三分之一應納額

相關新聞

遺產稅繳清就能過戶？很多人漏掉這動作影響後續登記

拿到遺產稅繳清或免稅證明，還不能漏掉地「查欠」這一步。高雄稅捐處提醒，民眾辦理繼承登記前，須確認被繼承人是否欠繳房屋稅、地價稅或使用牌照稅等地方稅，若有欠稅，應先繳清，才能辦理後續遺產分割或不動產繼承登記。

房客沒換也要重新申請！房東漏這一步房屋稅優恐失效

出租房屋租約到期，即使續租給同一名房客，也要重新申請房屋稅優惠。新竹縣政府稅務局提醒，房屋稅2.0實施後，符合規定的出租房屋可適用1.6%至2.4%優惠稅率，房東應掌握租約期限、申請期限及租賃所得申報三項重點，避免漏辦手續而增加稅負。

企業申報房地合一避五地雷 以免出現錯誤 面臨連補帶罰

財政部中區國稅局表示，企業買賣不動產，申報房地合一稅時常見五大錯誤，包括申報方式、自地合建分回課稅方式、興建完成後首次移轉認定、交易所得歸屬年度、賣地利益誤列為免稅所得等出現錯誤，不僅可能須補稅，還可能受罰。

新聞中的法律／進軍虛擬資產市場的基本功

《虛擬資產服務法》完成三讀，代表虛擬資產逐步被納入制度管理，銀行、證券、支付業者及虛擬資產服務商（VASP）之間的分工也可能跟著改變。對金融機構而言，現在除了盤點法規、等待子法，也得開始思考，未來三到五年要在這個市場扮演什麼角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。