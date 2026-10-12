遺產稅繳清就能過戶？很多人漏掉這動作影響後續登記

拿到遺產稅繳清或免稅證明，還不能漏掉地「查欠」這一步。高雄稅捐處提醒，民眾辦理繼承登記前，須確認被繼承人是否欠繳房屋稅、地價稅或使用牌照稅等地方稅，若有欠稅，應先繳清，才能辦理後續遺產分割或不動產繼承登記。

稅捐處表示，辦理繼承登記，除了取得國稅局核發的遺產稅繳納或免納證明書，還須向地方稅捐機關完成查欠。遺產稅與地方稅是不同的稅目，取得遺產稅證明，不代表被繼承人生前的地方稅已全部繳清。

依《稅捐稽徵法》第14條規定，被繼承人若留下未繳的稅捐，須先繳清，才能進行後續遺產分割或不動產繼承登記。民眾若只處理遺產稅，漏查地方稅欠稅，可能影響後續登記程序。

查欠不一定要跑臨櫃。稅捐處說明，民眾可透過「地方稅網路申報作業系統」，點選「繼承案件地方稅線上查欠」，查詢是否有欠繳地方稅。

經查無欠繳地方稅者，可免檢附遺產稅紙本文件，直接前往地政機關辦理登記；若查有欠稅，仍須至各地方稅捐稽徵機關臨櫃辦理查欠，並繳清稅款後，才能辦理不動產繼承登記。