房客沒換也要重新申請！房東漏這一步房屋稅優恐失效

出租房屋租約到期，即使續租給同一名房客，也要重新申請房屋稅優惠。新竹縣政府稅務局提醒，房屋稅2.0實施後，符合規定的出租房屋可適用1.6%至2.4%優惠稅率，房東應掌握租約期限、申請期限及租賃所得申報三項重點，避免漏辦手續而增加稅負。

第一，確認租約期限。出租房屋優惠並非申請一次就永久有效，租約到期後，不論與原房客續約，或更換房客簽訂新約，只要房屋繼續出租，都須重新提出申請，優惠不會自動延續。原適用優惠的租約若在2026年6月30日前到期，優惠只能適用至2026年期房屋稅。

第二，把握申請期限。以2027年期房屋稅為例，房東應於2027年3月22日前，也就是開徵前40天，檢附最新租賃契約書及屋主身分證影本，向稅務局重新申請。即使房屋持續出租、使用情形未變，也不能因此省略申請程序，建議續約時同步備妥文件，並將申請期限列入提醒。

第三，如實申報租賃所得。房東於每年5月辦理綜合所得稅申報時，應依規定申報租賃所得，且須達到財政部規定的當地一般租金標準，才能符合出租房屋優惠條件，並非只要有出租事實及租約，就一定能適用較低稅率。

稅務局指出，租約到期後未重新申請，或租賃所得未達規定標準，房屋將改按非自住住家用稅率2.6%至4.8%課徵，增加持有成本。提醒房東續約或換約時，一併確認優惠申請及所得申報規定，若對文件或辦理方式有疑問，可向稅務局洽詢。