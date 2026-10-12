新聞中的法律／進軍虛擬資產市場的基本功

《虛擬資產服務法》完成三讀，代表虛擬資產逐步被納入制度管理，銀行、證券、支付業者及虛擬資產服務商（VASP）之間的分工也可能跟著改變。對金融機構而言，現在除了盤點法規、等待子法，也得開始思考，未來三到五年要在這個市場扮演什麼角色。

專法三讀後，有些業者已開始估算資本、治理及技術成本；也有業者選擇先觀望，等子法更明確後再決定下一步。

不過，別忽略專法帶來的另一個變化。過去虛擬資產的監理邊界相對模糊，如今隨許可制建立，未來可以由持牌機構提供服務，也逐步被納入會計、內控及企業治理體系。

要讓虛擬資產真正進入主流金融市場，光有交易需求還不夠，客戶資產怎麼保護、帳務怎麼處理、風險怎麼控管，都需要更明確規範。

目前專法已建立以許可制為核心的監理架構，並對客戶資產保護、市場行為監控及穩定幣發行等訂出基本規範；主管機關及相關單位也陸續提出會計及內控制度指引，讓業者在資產保管、會計判斷及風險管理上有所依循。

當然，現在還不是所有規則都已確定。最低資本額要多少、金融業能不能兼營、哪些業務可以做，及資產保管和委外有哪些要求，仍待子法規範。

對金融機構來說，現在已經可以開始盤點自己的位置。未來可以只做法幣出入金，也可評估虛擬資產保管、移轉及相關支付場景，但實際可經營範圍仍須視主管機關後續子法及個案許可。每種作法需要投入的技術、人力及承擔的風險都不同。

選擇暫時不進場也沒有問題，只是等市場發展一段時間後，後進者可切入空間可能也會縮小。

對現有VASP業者而言，許可制則會讓市場門檻提高。過去合規比較像是一筆成本，未來卻可能成為取得客戶信任的條件。能符合資本、資安及治理要求的業者，有機會留下來並擴大市場；跟不上的業者，則可能面臨整併或退場。

但也要注意，如果業者為了取得牌照投入大量合規成本，國內可以經營的商品及業務卻沒有跟著增加，拿到牌照後仍可能面臨可以做的生意不夠多的問題。消費者也可能因境外平台商品選擇較多，繼續把交易移到境外平台。因此，後續子法開放到什麼程度，也會影響國內市場能不能真正做起來。

另一個容易被忽略的問題是，拿到牌照並不代表風險就消失。虛擬資產價格仍會波動，私鑰仍可能遭竊，委外服務也可能出問題。牌照解決的是部分監理及制度問題，並不是替資產安全背書。

而有完整的制度文件，也不代表內控一定有落實。權限怎麼管理、交易有沒有留下紀錄、客戶資產能不能勾稽，發生異常時又怎麼處理，這些才是實際營運後更需要檢驗的地方。

因此，在產品正式推出前，金融機構還有不少基本功要準備，包括建立虛擬資產風險管理架構、託管及私鑰管理機制、交易監控能力，以及第三方服務商的委外管理制度。

專法三讀只是起點。接下來隨著子法逐步出爐，市場競爭也會慢慢成形。三到五年後，各家業者能站在金融價值鏈的哪個位置，看的不只是有沒有拿到牌照，而是在市場真正開放前，已經做了多少準備。

（本文由勤業眾信風險、法令遵循和鑑識服務負責人陳鴻棋口述，記者胡順惠整理）