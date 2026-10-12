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企業申報房地合一避五地雷 以免出現錯誤 面臨連補帶罰
財政部中區國稅局表示，企業買賣不動產，申報房地合一稅時常見五大錯誤，包括申報方式、自地合建分回課稅方式、興建完成後首次移轉認定、交易所得歸屬年度、賣地利益誤列為免稅所得等出現錯誤，不僅可能須補稅，還可能受罰。
首先，公司在2021年7月1日後交易符合房地合一稅2.0規定的房屋、土地、房屋使用權、預售屋、特定股權交易等，相關交易所得或損失，應依規定採「分開計稅、合併報繳」。
第二種常見錯誤是，公司拿自己的土地與其他企業合作蓋房。國稅局指出，這類案件出售土地所產生的交易所得，應按20%稅率分開計稅，不能直接併入一般營利事業所得計算。
第三種則是買中古屋整修後出售。建商興建房屋完成後首次移轉，適用稅率20%、採合併計稅，但若是買進中古屋，經裝修後再出售，應按實際持有期間判斷適用稅率。
第四，企業出售不動產，應以所有權移轉登記日期認定所得歸屬年度。
第五，將賣地利益當成免稅所得。企業出售2016年1月1日後取得、適用房地合一制土地，相關交易所得已納入房地合一所得稅課稅，不能再列入免徵所得稅的出售土地利益減除。
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